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Посол РФ: долг по арестованному в Эстонии российскому парому надо погасить в считанные дни

Происшествия
11 июня, 16:48 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 11, июня. /ТАСС

Александр Петров предупредил об угрозе отключения судна от электропитания

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Александр Петров

Александр Петров

© Посольство Российской Федерации в Эстонской Республике

ТАЛЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Владельцам российского парома "Петербург", который был арестован ранее в эстонском порту Пальяссааре, осталось несколько дней для того, чтобы разрешить конфликт вокруг судна и получить его обратно. Такое мнение в беседе с корресопндентом ТАСС выразил в понедельник посол РФ в Эстонии Александр Петров.

"Мы считаем что счет идет на дни, поскольку если не будет предпринято необходимых шагов, то есть угроза, что судно будет отключено от электропитания, а это поставит экипаж в крайне тяжелое положение", - заявил посол.

"Для судовладельца возникает реальная угроза потери судна в случае невыплаты задолженности, - добавил он. Как напомнил Александр Петров, паром "Петербург" был ранее задержан в эстонском порту из-за задолженности, возникшей после проведения ремонтных работ, а также из-за неуплаты эксплуатационных расходов. Общая сумма задолженности, по его словам, составляет порядка €400 тыс.

"Паром стоит во много раз больше", - обратил внимание посол. "Мы рассчитываем, что должны быть приняты полноценные меры для скорейшего решения вопроса", - указал также он.

По словам посла, 12 июня капитан арестованного судна Николай Шашков приглашен в посольство РФ на традиционный прием по случаю Дня независимости России. "Ожидаем, что предметно поговорим завтра, - сказал Петров. - Он [капитан] знает, что мы готовы помогать. Рассчитываем услышать ряд подробностей, которые прольют свет на ситуацию".

Ранее портал Delfi сообщил, что российский паром "Петербург", принадлежащий компании "Блэксиа Ферри и Инвестиции", арестован за долги в эстонском порту Пальяссааре. По данным портала, паром "Петербург" построен в Германии в 1986 году, он вмещает до 49 вагонов, 50 автотрейлеров и 150 единиц накатной техники, а также может перевозить до 150 пассажиров. Грузовместимость судна составляет 7 тыс. тонн, скорость - 15,8 узлов.

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