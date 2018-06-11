В Азербайджане возбудили уголовное дело после отравления 24 сельхозработников химикатами

БАКУ, 11 июня. /ТАСС/. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту отравления более 20 сельхозработников химикатами во время работы на хлопковом поле в Саатлинском районе страны. Сообщение об этом распространила в понедельник пресс-служба ведомства.

"По факту в следственном управлении по делам о тяжких преступлениях генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 249.2 ("Нарушение правил борьбы с болезнями и вредителями растений, приведшее к тяжелым последствиям") и 314.2 ("Халатность, недобросовестное или равнодушное отношение должностного лица в служебным обязанностям, повлекшие тяжелые последствия"), взяты образцы химических веществ, использованных против вредителей растений, назначены судебно-медицинская, судебно-химическая и другие экспертизы", - говорится в сообщении.

По данным генпрокуратуры, об инциденте немедленно был проинформирован президент Азербайджана Ильхам Алиев, который распорядился взять под контроль лечение пострадавших, в район направлена комиссия, в которую вошли сотрудники Агентства по пищевой безопасности, министерств сельского хозяйства, здравоохранения, экологии и природных ресурсов.

Ранее бакинское агентство Report сообщило, что более 20 человек были госпитализированы в Саатлинскую центральную районную больницу с признаками химического отравления. По уточненным данным генпрокуратуры, пострадали 24 человека, двое из них после оказания медицинской помощи отпущены домой, четверо в тяжелом состоянии отправлены в Токсикологический центр в Баку. "В настоящее время состояние больных удовлетворительное", - говорится в сообщении. По предварительным данным, причиной отравления послужил химический препарат Formula 5-FEC, который используется для борьбы с сорняками.