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В горном районе КЧР река смысла бревенчатую переправу

Происшествия
11 июня, 17:25 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 11, июня. /ТАСС

В Карачаевском районе находятся 59 туристов, которые отказываются от эвакуации без автомобилей

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ЧЕРКЕССК, 11 июня. /ТАСС/. Туристические автомобили, в которых находятся 59 человек, оказались отрезанными от мира в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии из-за того, что горная река смыла бревенчатую переправу, сообщает в воскресенье пресс-служба управления МЧС по республике.

"Туристы отказываются от эвакуации без автотранспорта - всего 59 человек. Продуктами питания и питьевой водой они обеспечены. Для переправы автомобилей требуется восстановление участка дороги, находящегося по правую сторону от моста, смытого водным потоком реки", - уточняется в сообщении.

По данным МЧС, туристы преодолели бревенчатую переправу через речку Худес вечером в воскресенье. Позже вода в реке поднялась и смыла бревенчатый настил, туристы решили остаться на ночевку в кошаре рядом с переправой, попробовав переехать реку вброд утром.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства, туристы находятся в горном районе республики, крупных жилых населенных пунктов рядом нет, по соседству с переправой находится только кошара. Для возвращения назад людям необходимо вновь преодолеть речку Худес, однако переправить на обратный берег автомобили в данный момент невозможно.

На месте работает оперативная группа Карачаевского пожарно-спасательного гарнизона, готовятся к выдвижению спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда. Угрозы жизни и здоровью отдыхающих нет, отмечают в МЧС.

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