Около 300 человек эвакуировали из ТЦ в Твери из-за срабатывания пожарной сигнализации

ТАСС, 11 июня. Около 300 посетителей и работников торгового центра "Тандем" в Твери эвакуировали в понедельник из-за срабатывания пожарной сигнализации. По первоначальной информации произошло задымление на одном из этажей ТЦ, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального управление МЧС.

"На пульт дежурного поступил звонок о задымлении в торговом центре "Тандем" в Твери на Октябрьском проспекте. Прибывшие на место спасатели не обнаружили ни возгорания, ни задымления в помещениях. В целях безопасности около 300 посетителей и работников ТЦ были эвакуированы", - сообщили в пресс-службе.

Эвакуация проводилась силами сотрудников торгового центра.

В администрации "Тандема" отметили, что по невыясненным пока причинам сработала автоматическая пожарная сигнализация. "Сейчас весь торговый комплекс работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.