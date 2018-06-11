Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 300 человек эвакуировали из ТЦ в Твери из-за срабатывания пожарной сигнализации

Происшествия
11 июня, 17:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Прибывшие на место спасатели не обнаружили возгорания или задымления в помещениях торгового центра, сообщили в региональном управлении МЧС

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 11 июня. Около 300 посетителей и работников торгового центра "Тандем" в Твери эвакуировали в понедельник из-за срабатывания пожарной сигнализации. По первоначальной информации произошло задымление на одном из этажей ТЦ, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального управление МЧС.

"На пульт дежурного поступил звонок о задымлении в торговом центре "Тандем" в Твери на Октябрьском проспекте. Прибывшие на место спасатели не обнаружили ни возгорания, ни задымления в помещениях. В целях безопасности около 300 посетителей и работников ТЦ были эвакуированы", - сообщили в пресс-службе.

Эвакуация проводилась силами сотрудников торгового центра.

В администрации "Тандема" отметили, что по невыясненным пока причинам сработала автоматическая пожарная сигнализация. "Сейчас весь торговый комплекс работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тверская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ: долг по арестованному в Эстонии российскому парому надо погасить в считанные дни
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
США расширили антироссийские санкции
4
Войска Сирии и ВКС РФ предотвратили прорыв боевиков в направлении Пальмиры
5
В Минобороны РФ заявили, что боевики в Сирии при поддержке США готовят провокацию с хлором
6
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
7
Испания согласилась принять судно Aquarius с 629 мигрантами на борту
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости