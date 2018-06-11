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Суд в Петербурге арестовал водителя грузовика, обвиняемого в умышленном наезде на людей

Происшествия
11 июня, 17:47 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 11, июня. /ТАСС

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Суд арестовал водителя грузовика, который обвиняется в том, что накануне умышленно наехал на четырех человек в городе Ломоносове (входит в состав Петродворцового района Санкт-Петербурга), в результате чего один из них скончался, еще трое пострадали, сообщили в понедельник в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Петродворцовый районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яна Атрашкевича. <...> Как полагает следствие, Атрашкевич 10 июня, находясь у дома 15 по улице Красноармейской в городе Ломоносове, управляя автомобилем "ГАЗ", будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно, с целью причинения смерти четырем гражданам, совершил на них наезд", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что он арестован до 9 августа, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

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