Маршрутный микроавтобус врезался в опору ЛЭП в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Маршрутный микроавтобус съехал с дороги в Ставрополе и врезался в опору линии электропередачи.

По предварительным данным, в ДТП пострадали 11 человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Данные уточняются, по предварительной информации, в ДТП пострадали 11 человек, детей среди пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, медики приняли решение о госпитализации двух человек после ДТП.

"На данный момент принято решение о госпитализации двух человек, трое отпущены на амбулаторное лечение, остальные еще проходят обследование", - сказал собеседник агентства.

По данным краевого управления МЧС, ДТП с микроавтобусом Ford Transit произошло в 18:45 мск на пересечении улиц Мира и Краснофлотской.