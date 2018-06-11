Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Маршрутный микроавтобус врезался в опору ЛЭП в Ставрополе

Происшествия
11 июня, 20:34 дата обновления: 11 июня, 21:16 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 11, июня. /ТАСС

По предварительным данным, пострадали 11 человек, детей среди них нет

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Маршрутный микроавтобус съехал с дороги в Ставрополе и врезался в опору линии электропередачи.

По предварительным данным, в ДТП пострадали 11 человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Данные уточняются, по предварительной информации, в ДТП пострадали 11 человек, детей среди пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, медики приняли решение о госпитализации двух человек после ДТП.

"На данный момент принято решение о госпитализации двух человек, трое отпущены на амбулаторное лечение, остальные еще проходят обследование", - сказал собеседник агентства.

По данным краевого управления МЧС, ДТП с микроавтобусом Ford Transit произошло в 18:45 мск на пересечении улиц Мира и Краснофлотской.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ставропольский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров и Климкин встали на максимальном удалении при совместном фотографировании
2
США расширили антироссийские санкции
3
Мэй: для возвращения России в G8 необходимо, чтобы она изменила свою позицию по Крыму
4
Пашинян заявил о начале нового этапа в армяно-российских отношениях
5
Посол РФ: долг по арестованному в Эстонии российскому парому надо погасить в считанные дни
6
Гендиректор "Мосигры": в других странах бизнес строить не легче, там просто по-другому
7
Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости