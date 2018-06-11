СМИ: самолет компании United Airlines совершил посадку в Ирландии из-за угрозы взрыва

ТАСС, 11 июня. Самолет авиакомпании United Airlines, осуществлявший рейс UA971 из Рима в Чикаго, совершил в понедельник посадку в ирландском городе Шэннон в связи с угрозой взрыва. Об этом сообщила газета The Irish Sun

По ее данным, в кабине туалета была обнаружена записка, в которой утверждалось, что на борту самолета находится бомба. Пассажиров попросили покинуть воздушное судно. В данный момент сотрудники правоохранительных органов обыскивают самолет, а также досматривают пассажиров.

На борту находились 214 человек.