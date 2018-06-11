Эвакуация застрявших в горах Карачаево-Черкесии туристов начнется утром во вторник

ЧЕРКЕССК, 11 июня. /ТАСС/. Спасатели во вторник утром начнут эвакуировать туристов, застрявших на автомобилях в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии. Об этом в понедельник сообщил ТАСС глава администрации района Спартак Кущетеров.

Ранее ГУ МЧС по региону сообщало, что 59 человек оказались отрезанными от мира в горах Карачаево-Черкесии из-за того, что горная река смыла бревенчатую переправу, и туристы отказываются от эвакуации без своего автотранспорта. Продуктами питания и питьевой водой они обеспечены, угрозы жизни и здоровью отдыхающих нет.

"Эвакуацию большинства туристов планируется начать завтра утром, часть отдыхающих решили остаться со своими машинами, пока не восстановим переправу через реку. Аварийно-восстановительные работы по мосту начнем оперативно, если не будет дождя и уровень воды в реке немного спадет. Пока принято такое решение, в зависимости от ситуации готовы оперативно реагировать на новые обстоятельства", - сказал Кущетеров.

Как уточнил ТАСС заместитель главы администрации Карачаевского района Руслан Эбзеев, спасатели ночью будут находиться на противоположном берегу реки и, если возникнет экстренная ситуация, окажут туристам необходимую помощь и эвакуируют их при необходимости.

"По нашим данным, пока в экстренной помощи никто не нуждается. Из 59 туристов 40 человек вечером сообщили о желании покинуть место отдыха. Так как в горах темнеет быстро, в целях безопасности по согласованию с отдыхающими договорились начать эвакуацию в 09:30 утра (совпадает с мск - прим. ТАСС)", - отметил собеседник агентства, добавив, что туристическая группа не зарегистрировала свой маршрут в МЧС.

По данным МЧС, туристы преодолели бревенчатую переправу через речку Худес вечером в воскресенье. Позже вода в реке поднялась и смыла бревенчатый настил, туристы решили остаться на ночевку в кошаре рядом с переправой. В Карачаево-Черкесии с 10 по 12 июня объявлено экстренное предупреждение в связи с возможными сильными ливнями и градом.