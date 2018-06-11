Два человека погибли и один ранен после падения военного вертолета в Болгарии

СОФИЯ, 11 июня. /ТАСС/. Военно-транспортный вертолет Ми-17 потерпел в аварию во время учебного полета в районе аэропорта в городе Пловдив в Болгарии. Как сообщает пресс-центр минобороны Болгарии, два человека погибли, один ранен.

"Около 20:30 часов (время совпадает с московским) в понедельник, во время планового полета вертолет Ми-17 упал с высоты около 50 метров в районе авиабазы Крумово. На борту вертолета находилось три человека. Двое военнослужащих - командир экипажа и пилот-помощник при падении вертолета погибли, третий член экипажа - бортинженер, доставлен в больницу и находится в сознании. Ведется расследования происшествия", - говорится в сообщении.

"На данный момент наиболее наиболее вероятная причина инцидента - неожиданной возникшая техническая проблема. Окончательный ответ на этот вопрос будет дан во время расследования происшествия. Бортинженер, единственный выживший при аварии, госпитализирован, его состояние медики оценивают как стабильное, непосредственной угрозы для его жизни нет", - сообщил вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов в интервью Болгарскому национальному телевидению с места происшествий.