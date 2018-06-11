Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Гватемале обнаружены тела еще семи жертв извержения вулкана

Происшествия
11 июня, 22:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Населенный пункт, в котором обнаружены погибшие, оказался погребен под слоем лавы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 11 июня. Тела еще семи человек, в том числе троих детей, погибших при извержении вулкана Фуэго в Гватемале 3 июня, были найдены в ходе поисковых работ на месте деревни Сан-Мигель-Лос-Лотес в департаменте Эскуинтла. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии газета Prensa Libre.

Населенный пункт оказался погребен под слоем лавы, грязи и камней и был объявлен зоной стихийного бедствия. Число жертв извержения Фуэго приблизилось к 120, порядка 200 человек считаются пропавшими без вести. В то же время те, кто ищут своих близких после трагедии, считают, что пропали сотни людей.

Последствия самого мощного за последние годы извержения Фуэго затронули более 1,7 млн человек. Власти Гватемалы обратились за международной помощью для ликвидации последствий случившегося и помощи пострадавшим.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Гватемала
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: российская система С-500 способна поражать цели на рекордной дальности
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
США расширили антироссийские санкции
4
Источник: один человек погиб в результате столкновения баржи с катамараном в Волгограде
5
Лавров и Климкин встали на максимальном удалении при совместном фотографировании
6
В Грузии тысячи цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц
7
Bloomberg: Германия распорядилась отозвать почти 800 тысяч автомобилей Daimler
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости