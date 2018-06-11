Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США мужчина удерживает четырех детей в заложниках более 12 часов

Происшествия
11 июня, 23:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

При попытке задержания подозреваемого пострадал полицейский

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 11 июня. Мужчина, взявший в заложники четырех детей в городе Орландо (штат Флорида), продолжает удерживать их уже более 12 часов. Об этом сообщила в понедельник местная полиция.

В воскресенье вечером в полицию поступил звонок от женщины, которая сообщила, что ее друг избил ее. Прибывшие стражи порядка попытались задержать подозреваемого, однако в ответ на их действия мужчина открыл огонь. В результате стрельбы был серьезно ранен один из полицейских. После этого злоумышленник забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми.

"Мы призываем его освободить детей невредимыми и помочь нам привести ситуацию к безопасному и мирному решению", - говорится на странице правоохранительных органов в Twitter. По их данным, в квартире находятся дети в возрасте одного года, шести, 10 и 11 лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: российская система С-500 способна поражать цели на рекордной дальности
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
США расширили антироссийские санкции
4
Лавров и Климкин встали на максимальном удалении при совместном фотографировании
5
Источник: один человек погиб в результате столкновения баржи с катамараном в Волгограде
6
В Грузии тысячи цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц
7
Bloomberg: Германия распорядилась отозвать почти 800 тысяч автомобилей Daimler
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости