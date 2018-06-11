В США мужчина удерживает четырех детей в заложниках более 12 часов

ТАСС, 11 июня. Мужчина, взявший в заложники четырех детей в городе Орландо (штат Флорида), продолжает удерживать их уже более 12 часов. Об этом сообщила в понедельник местная полиция.

В воскресенье вечером в полицию поступил звонок от женщины, которая сообщила, что ее друг избил ее. Прибывшие стражи порядка попытались задержать подозреваемого, однако в ответ на их действия мужчина открыл огонь. В результате стрельбы был серьезно ранен один из полицейских. После этого злоумышленник забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми.

"Мы призываем его освободить детей невредимыми и помочь нам привести ситуацию к безопасному и мирному решению", - говорится на странице правоохранительных органов в Twitter. По их данным, в квартире находятся дети в возрасте одного года, шести, 10 и 11 лет.