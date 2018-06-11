Источник: один человек погиб в результате столкновения баржи с катамараном в Волгограде

ТАСС, 11 июня. Катамаран и сухогруз столкнулись в Волгограде в понедельник, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

В результате столкновения погиб один человек, его тело подняли на поверхность.

"Частный прогулочный катамаран, в котором находились 17 человек, лоб в лоб столкнулся с баржей, которая подмяла его под себя. Люди находились внутри катамарана, семерым из них удалось выбраться, разбив стекло", - сказал источник. На данный момент неизвестна судьба девяти человек.

Ранее сообщалось, что на катамаране находились 15 человек.

В экстренных службах уточнили, что ЧП произошло в районе речного порта в акватории Волги. "В 250 м от берега произошло столкновение баржи и частного прогулочного катамарана, который от удара опрокинулся", - сказал источник.

На данный момент проводится поисково-спасательная операция. В ней задействованы 12 плавсредств. "Кроме того, вдоль береговой линии выставлены спасательные посты", - рассказали в экстренных службах.

В то же время, по данным источника в экстренных службах региона, после столкновения без вести пропавшими числятся десять человек.

"На данный момент из 16 человек 10 человек без вести пропавшими числятся", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что пассажиры катамарана находились в нетрезвом состоянии. "Молодежь отдыхала, все подвыпившие были. На месте работает спасательный катер", - сказал собеседник агентства.