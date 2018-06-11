Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: один человек погиб в результате столкновения баржи с катамараном в Волгограде

Происшествия
11 июня, 23:03 дата обновления: 11 июня, 23:45 UTC+3

Семь человек спаслись, судьба еще девяти остается неизвестной

Поделиться
Материал из 1 страницы
Волгоградский речной порт

Волгоградский речной порт

© Николай Галкин/ТАСС

ТАСС, 11 июня. Катамаран и сухогруз столкнулись в Волгограде в понедельник, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

В результате столкновения погиб один человек, его тело подняли на поверхность.

"Частный прогулочный катамаран, в котором находились 17 человек, лоб в лоб столкнулся с баржей, которая подмяла его под себя. Люди находились внутри катамарана, семерым из них удалось выбраться, разбив стекло", - сказал источник.  На данный момент неизвестна судьба девяти человек.

Ранее сообщалось, что на катамаране находились 15 человек.

В экстренных службах уточнили, что ЧП произошло в районе речного порта в акватории Волги. "В 250 м от берега произошло столкновение баржи и частного прогулочного катамарана, который от удара опрокинулся", - сказал источник.

На данный момент проводится поисково-спасательная операция. В ней задействованы 12 плавсредств. "Кроме того, вдоль береговой линии выставлены спасательные посты", - рассказали в экстренных службах.

В то же время, по данным источника в экстренных службах региона, после столкновения без вести пропавшими числятся десять человек. 

"На данный момент из 16 человек 10 человек без вести пропавшими числятся", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что пассажиры катамарана находились в нетрезвом состоянии. "Молодежь отдыхала, все подвыпившие были. На месте работает спасательный катер", - сказал собеседник агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Волгоградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: российская система С-500 способна поражать цели на рекордной дальности
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
США расширили антироссийские санкции
4
Источник: один человек погиб в результате столкновения баржи с катамараном в Волгограде
5
Лавров и Климкин встали на максимальном удалении при совместном фотографировании
6
В Грузии тысячи цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц
7
Bloomberg: Германия распорядилась отозвать почти 800 тысяч автомобилей Daimler
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости