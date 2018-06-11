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В Румынии неизвестный похитил бумажник у российского посла

Происшествия
11 июня, 23:14 UTC+3 БУХАРЕСТ БУХАРЕСТ 11, июня. /ТАСС

В посольстве РФ выразили удовлетворение реакцией румынских правоохранительных органов

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БУХАРЕСТ, 11 июня. /ТАСС/. Неизвестный карманный вор похитил на центральной площади города Сибиу бумажник у посла РФ в Румынии Валерия Кузьмина. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Румынии.

Инцидент произошел в минувшую субботу, когда дипломат побывал на спектакле "Три сестры" новосибирского театра "Красный факел" на проходящем в Сибиу международном театральном фестивале.

Была запрошена помощь городской полиции, а также МИД Румынии. Было возбуждено уголовное дело и начато расследование. В посольстве выразили удовлетворение "действиями румынских правоохранительных органов и реакцией внешнеполитического ведомства".

"В период 8-10 июня в городе было зарегистрировано восемь заявлений о кражах (мобильные телефоны и бумажники), - сообщил городской инспекторат полиции Сибиу. - Полицейские отдела уголовных расследований под руководством прокуратуры при городском суде Сибиу ведут поиски преступников".

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