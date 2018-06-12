СК возбудил уголовное дело после столкновения баржи и катамарана на Волге

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после столкновения пассажирского катамарана с грузовой баржей в Волгоградской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"Южным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц)" , - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, устанавливается собственник судна и организатор поездки.

Частный прогулочный катамаран с людьми на борту столкнулся в понедельник с баржей, которая подмяла его под себя. Согласно последним данным, в результате погибли десять человек. Авария произошла в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда.