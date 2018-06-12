Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: катамаран мог столкнуться с баржей на Волге из-за нарушения правил управления

Происшествия
12 июня, 0:16 дата обновления: 12 июня, 1:26 UTC+3

По одной из версий, судоводитель не заметил баржу и не предпринял попытки избежать столкновения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Нарушение правил управления катамараном рассматривается в качестве одной из основных возможных причин ЧП в акватории Волги, где в понедельник вечером катамаран столкнулся с баржей. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По одной из версий, судоводитель [катамарана] мог нарушить правила вождения, не заметил баржу и не предпринял попытки избежать столкновения", - сказал источник.

По его словам, проверят и другие версии.

Ранее источник сообщил, что частный прогулочный катамаран столкнулся с баржей, которая подмяла его под себя. Люди находились внутри катамарана. По последним данным, в результате погибли десять человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Волгоградская область Столкновение баржи и катамарана на Волге
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
2
СМИ: российская система С-500 способна поражать цели на рекордной дальности
3
ГУ МЧС по Волгоградской области сообщило о пропаже десяти человек после ЧП на Волге
4
Лавров назвал встречу "нормандской четверки" полезной
5
Пять человек удалось спасти после ЧП с катамараном на Волге
6
Глава МИД ФРГ: министры "нормандской четверки" провели открытый и конструктивный диалог
7
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости