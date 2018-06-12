Источник: катамаран мог столкнуться с баржей на Волге из-за нарушения правил управления

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Нарушение правил управления катамараном рассматривается в качестве одной из основных возможных причин ЧП в акватории Волги, где в понедельник вечером катамаран столкнулся с баржей. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По одной из версий, судоводитель [катамарана] мог нарушить правила вождения, не заметил баржу и не предпринял попытки избежать столкновения", - сказал источник.

По его словам, проверят и другие версии.

Ранее источник сообщил, что частный прогулочный катамаран столкнулся с баржей, которая подмяла его под себя. Люди находились внутри катамарана. По последним данным, в результате погибли десять человек.