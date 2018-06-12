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На затонувшем близ Волгограда 12-местном катамаране находились 16 человек

Происшествия
12 июня, 0:26 дата обновления: 12 июня, 1:26 UTC+3

Катамаран не имел документов и опознавательных огней, сообщили в Росморречфлоте

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ВОЛГОГРАД, 12 июня. /ТАСС/. 12-местный катамаран, который в понедельник столкнулся с баржей на Волге в Волгоградской области, мог быть перегружен, на нем находились 16 человек. Об этом сообщил ТАСС представитель администрации региона.

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"Катамаран 12-местный, в нем было 16 человек. Перегрузка была, наверное. Катамаран частный, назывался "Елань". Губернатор с оперштабом выехал к перевернутому катамарану, его спасатели к берегу буксируют", - сказал собеседник.

Представитель администрации Волгоградской области также сообщил, что за штурвалом был собственник катамарана.

В Росморречфлоте также сообщили, что катамаран не имел документов и опознавательных огней. "Катамаран без документов и без опознавательных огней", - сказали в ведомстве.

По данным Росморречфлота, катамаран столкнулся с одной из барж теплохода "Капитан Вечеркин", который тянул две баржи.

МВД России направило в Волгоград группу сотрудников центральных подразделений для выяснения обстоятельств происшествия, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

"Руководством МВД России принято решение о направлении группы сотрудников главного управления на транспорте МВД, главного управления обеспечения безопасности дорожного движения и департамента государственной службы и кадров МВД России в Волгоградскую область для оказания практической помощи территориальному органу внутренних дел в выяснении обстоятельств происшествия с баржей и катамараном на реке Волге", - сообщили в МВД.

Как сообщил источник в экстренных службах, катамаран не был зарегистрирован в Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России.

"Регистрацию в ГИМС это судно не проходило", - сказал источник.

Он пояснил, что катамаран регистрировал прежний владелец, который потом снял его с учета, продав судно. "Новый владелец на учет его не поставил", - уточнил источник.

Сам катамаран подпадает под категорию маломерного судна, так как его длина не превышает 20 м. Плавдача "Елань" - быстроходное судно, приспособленное к продолжительным переходам. Оно было построено в конце 2006 года на верфи в Волгограде. Судно может эксплуатироваться только в дневное время.

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Волгоградская область Столкновение баржи и катамарана на Волге
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