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Десять человек погибли при столкновении катамарана и баржи в Волгограде

Происшествия
12 июня, 0:38 дата обновления: 12 июня, 1:44 UTC+3

Судьба одного человека остается неизвестной после обследования катамарана, сообщили в оперативном штабе на месте ЧП

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© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 12 июня. Водолазы обнаружили тела девяти человек, погибших в понедельник при столкновении катамарана и баржи в Волгограде. Об этом сообщил ТАСС во вторник представитель областной поисково-спасательной службы.

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"Погибли 10 человек. <...> Девять нашли водолазы, и одного - раньше (тело женщины было обнаружено сразу после аварии - прим. ТАСС)", - сказал он.

В оперативном штабе на месте ЧП сообщили, что спасатели завершили обследование катамарана. "На данный момент обследование судна завершено. По последним данным, погибли 10 человек, среди них шесть женщин и четверо мужчин. Судьба одной женщины остается неизвестной", - сказал собеседник агентства.

В то же время источник в экстренных службах региона сообщил, что число погибших превысило 10 человек. "Уже больше 10 [погибших]", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь другой источник сообщил, что погибшими числятся десять человек, судьба еще одной женщины остается неизвестной.

Ранее сообщалось о девяти погибших, в том числе пяти женщинах и четырех мужчинах.

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Волгоградская область Столкновение баржи и катамарана на Волге
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