Десять человек погибли при столкновении катамарана и баржи в Волгограде

ТАСС, 12 июня. Водолазы обнаружили тела девяти человек, погибших в понедельник при столкновении катамарана и баржи в Волгограде. Об этом сообщил ТАСС во вторник представитель областной поисково-спасательной службы.

"Погибли 10 человек. <...> Девять нашли водолазы, и одного - раньше (тело женщины было обнаружено сразу после аварии - прим. ТАСС)", - сказал он.

В оперативном штабе на месте ЧП сообщили, что спасатели завершили обследование катамарана. "На данный момент обследование судна завершено. По последним данным, погибли 10 человек, среди них шесть женщин и четверо мужчин. Судьба одной женщины остается неизвестной", - сказал собеседник агентства.

В то же время источник в экстренных службах региона сообщил, что число погибших превысило 10 человек. "Уже больше 10 [погибших]", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь другой источник сообщил, что погибшими числятся десять человек, судьба еще одной женщины остается неизвестной.

Ранее сообщалось о девяти погибших, в том числе пяти женщинах и четырех мужчинах.