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Источник: затонувшим катамараном на Волге управлял экс-глава Калачевского района

Происшествия
12 июня, 2:25 дата обновления: 12 июня, 3:25 UTC+3

Сообщается, что в результате происшествия Дмитрий Хахалев погиб

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ВОЛГОГРАД, 12 июня. /ТАСС/. Ранее судимый бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев управлял катамараном, столкнувшимся с баржей в Волгограде в понедельник вечером, сообщил ТАСС источник во властных структурах региона во вторник.

"Собственник - Дмитрий Хахалев, он же управлял судном. Это бывший глава района Волгоградской области", - сказал он.

Источник в администарции региона сообщил, что Халхалев погиб при аварии.

"Сам Хахалев погиб. Дмитрий Хахалев находился за штурвалом", - сказал собеседник агентства.

Частный прогулочный катамаран в понедельник вечером столкнулся на Волге с баржей. По последним данным, в результате погибли 10 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц").

В Росморречфлоте ранее сообщили, что у потерпевшего крушение катамарана не было необходимых документов и опознавательных огней. По данным областной администрации, на 12-местном катамаране находились более 16 человек.

О Хахалеве

В 2009 году Хахалев был приговорен Калачевским райсудом к четырем годам лишения свободы, его признали виновным в преступлениях, предусмотренных пятью статьями УК РФ - "Насильственные действия сексуального характера", "Хулиганство, совершенное с применением оружия", "Оскорбление сотрудников милиции", "Причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений" и "Нанесение побоев из хулиганских побуждений".

По данным суда, в мае 2008 года чиновник проводил время на базе отдыха, расположенной на берегу Дона. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он совершил действие сексуального характера в отношении одной из отдыхающих и избил ее. Затем глава района на берегу Дона открыл стрельбу из карабина "Сайга" и произвел не менее 20 выстрелов.

Никто из отдыхающих не пострадал, кроме мужчины, который отобрал у чиновника карабин - он получил несколько ударов прикладом. Судом также признаны доказанными два эпизода оскорбления Хахалевым сотрудников милиции.

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Волгоградская область Столкновение баржи и катамарана на Волге
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