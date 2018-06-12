Столкнувшийся с баржей в Волгограде катамаран отбуксировали к берегу и обследовали

ВОЛГОГРАД, 12 июня. /ТАСС/. Прогулочный катамаран, столкнувшийся с баржей в Волгограде, отбуксирован к берегу и обследован, сообщил ТАСС во вторник представитель пресс-службы регионального главка МЧС.

"Катамаран отбуксировали к берегу, провели его обследование", - сказал собеседник агентства.

Поисковая операция продолжается, организована работа психологов, добавил он.

Катамаран "Елань" был предназначен для эксплуатации только в дневное время. Об этом сообщил ТАСС во вторник экс-директор судостроительной компании "Фрам", где было построено судно, Александр Борщов.

"Это ГИМСовское (ГИМС - Государственная инспекция по маломерным судам) судно, и оно было предназначено для того, чтобы ходить в дневное время", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "Елань" - "это речной катамаран, сделан не для хождения по морю и водохранилищу", на борту судна должны были находиться не более 12 человек. "Если судно перегружено, то скорость хода меньше, падает, волну меньше оно держит - осадка увеличивается", - отметил Борщов.

При этом он подчеркнул надежность судов этого типа, которые обладают "достаточно прочным" и "толстым" корпусом. Экс-директор судостроительной компании рассказал, что ему известно о небольшом числе происшествий с подобными катамаранами. "Два горели, на одном из них судовладелец поставил неправильно зарядное устройство - решил сэкономить и поставил зарядное устройство бытовое. Оно у него загорелось", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что плавдача "Елань" - быстроходное судно, приспособленное к продолжительным переходам. Подобные катамараны начали строить в конце 2006 года на верфи в Волгограде. По словам Борщова, попавшее в происшествие судно являлось достаточно новым. "Этот был спущен в 2012 году, по-моему", - сказал он.

Частный прогулочный катамаран в понедельник вечером столкнулся с баржей, которая подмяла его под себя. По последним официальным данным, в результате погибли 10 человек. Источник ТАСС в экстренных службах региона сообщал, что число жертв инцидента возросло.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц").