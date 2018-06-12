Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Столкнувшийся с баржей в Волгограде катамаран отбуксировали к берегу и обследовали

Происшествия
12 июня, 2:32 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 12, июня. /ТАСС

Поисковая операция продолжается

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОЛГОГРАД, 12 июня. /ТАСС/. Прогулочный катамаран, столкнувшийся с баржей в Волгограде, отбуксирован к берегу и обследован, сообщил ТАСС во вторник представитель пресс-службы регионального главка МЧС.

Смотрите также

Источник: затонувшим катамараном на Волге управлял экс-глава Калачевского района

Источник: катамаран мог столкнуться с баржей на Волге из-за нарушения правил управления

На затонувшем близ Волгограда 12-местном катамаране находились более 16 человек

"Катамаран отбуксировали к берегу, провели его обследование", - сказал собеседник агентства.

Поисковая операция продолжается, организована работа психологов, добавил он.

 Катамаран "Елань" был предназначен для эксплуатации только в дневное время. Об этом сообщил ТАСС во вторник экс-директор судостроительной компании "Фрам", где было построено судно, Александр Борщов.

"Это ГИМСовское (ГИМС - Государственная инспекция по маломерным судам) судно, и оно было предназначено для того, чтобы ходить в дневное время", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "Елань" - "это речной катамаран, сделан не для хождения по морю и водохранилищу", на борту судна должны были находиться не более 12 человек. "Если судно перегружено, то скорость хода меньше, падает, волну меньше оно держит - осадка увеличивается", - отметил Борщов.

При этом он подчеркнул надежность судов этого типа, которые обладают "достаточно прочным" и "толстым" корпусом. Экс-директор судостроительной компании рассказал, что ему известно о небольшом числе происшествий с подобными катамаранами. "Два горели, на одном из них судовладелец поставил неправильно зарядное устройство - решил сэкономить и поставил зарядное устройство бытовое. Оно у него загорелось", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что плавдача "Елань" - быстроходное судно, приспособленное к продолжительным переходам. Подобные катамараны начали строить в конце 2006 года на верфи в Волгограде. По словам Борщова, попавшее в происшествие судно являлось достаточно новым. "Этот был спущен в 2012 году, по-моему", - сказал он.

Частный прогулочный катамаран в понедельник вечером столкнулся с баржей, которая подмяла его под себя. По последним официальным данным, в результате погибли 10 человек. Источник ТАСС в экстренных службах региона сообщал, что число жертв инцидента возросло.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Волгоградская область Столкновение баржи и катамарана на Волге
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Губернатор Волгоградской области: на борту судов при столкновении находились 28 человек
2
Десять человек погибли при столкновении катамарана и баржи в Волгограде
3
Лавров и Климкин встали на максимальном удалении при совместном фотографировании
4
Источник: затонувшим катамараном на Волге управлял экс-глава Калачевского района
5
СМИ: российская система С-500 способна поражать цели на рекордной дальности
6
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
7
Лавров назвал встречу "нормандской четверки" полезной
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости