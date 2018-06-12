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Губернатор Волгоградской области: на борту судов при столкновении находились 28 человек

Происшествия
12 июня, 3:08 дата обновления: 12 июня, 3:20 UTC+3

Глава региона сообщил, что на месте работают сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции

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ВОЛГОГРАД, 12 июня. /ТАСС/. В общей сложности 28 человек находились на борту судов в момент столкновения на Волге, где катамаран врезался в баржу, сообщил во вторник губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По последним данным, в результате происшествия погибли десять человек, судьба еще одного остается неизвестной. Семь человек удалось спасти.

"Произошло столкновения маломерного судна типа катамаран и толкача-буксира. В общей сложности на всех судах находилось 28 человек. В результате происшествия маломерное судно типа катамаран перевернулось", - сказал он в ходе совещания на месте происшествия.

Заместитель главы региона Владимир Шкарин на оперативном штабе сообщил, что после столкновения с переохлаждением госпитализировали трех человек.

"Три человека госпитализированы в больницу №25 с общим переохлаждением, ссадинами, с ушибами легких. Помощь оказывается в полном объеме, жизни [ничего] не угрожает, состояние удовлетворительное. Двум оказана помощь на месте бригадами скорой помощи", - сказал он.

Как сообщалось ранее, катамаран столкнулся с баржей в 250 м от берега. Поисковая операция продолжается. В ней задействованы водолазы, катера, на береговой линии выставлены посты.

По словам Бочарова, на месте работает группировка сил - МЧС, Росгвардии, представителей администрации, полиции - около 1,4 тыс. человек.

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Темы
Волгоградская область Столкновение баржи и катамарана на Волге
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