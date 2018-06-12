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Источник: пять человек погибли в ДТП в Омской области

Происшествия
12 июня, 7:35 UTC+3 ОМСК ОМСК 12, июня. /ТАСС

На месте происшествия работают оперативные службы

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ОМСК, 12 июня. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в Омской области, в ДТП погибли пять человек, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах региона.

"В результате лобового столкновения двух автомобилей - Lada Proira и "десятки", в Любинском районе погибли пять человек. Все погибшие взрослые", - сказал собеседник агентства, уточнив, что погибли все, кто находился в автомобилях.

Сообщение о ДТП поступило в 05:15 местного времени (02:15 мск). Автоавария с участием двух легковых автомобилей произошла на 541 км федеральной автодороги Р-402 в Любинском районе. "На месте происшествия работают оперативные службы. От МЧС России привлечены восемь человек и две единицы техники", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС по Омской области.

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