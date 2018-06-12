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Источник: столкнувшийся с баржей на Волге катамаран использовался в личных целях

Происшествия
12 июня, 9:25 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 12, июня. /ТАСС

Собеседник агентства рассказал, что для использования маломерного судна в личных целях лицензия не требуется

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ВОЛГОГРАД, 12 июня. /ТАСС/. Катамаран, который в понедельник столкнулся с баржей на Волге в Волгоградской области, использовался в личных целях, а для этого лицензия не требуется, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Так как это было маломерное судно, на него разрешения не нужно. Коммерческую деятельность, по предварительной информации, не осуществлял перевозчик, для личных целей использовалось судно, а для этого лицензия не требуется", - сказал собеседник.

По его данным, грузоподъемность катамарана - 12 человек, "но может его реконструировали или переделали".

Катамаран столкнулся с баржей в 250 метрах от берега. По последним данным, в результате погибли 10 человек, судьба еще одного человека остается неизвестной. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц"), Южная транспортная прокуратура также начала проверку. Как сообщил ТАСС другой источник, опознание тел погибших уже началось.

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Волгоградская область Столкновение баржи и катамарана на Волге
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