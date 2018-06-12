Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Баржа после столкновения с катамараном на Волге повреждений не получила

Происшествия
12 июня, 9:34 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 12, июня. /ТАСС

Сообщается, что команда судна предприняла все возможные меры по спасению утопающих

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июня. /ТАСС/. Баржа "Капитан Вечеркин" после столкновения с катамараном на Волге в Волгоградской области не получила повреждений, сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании T. A. Management UCL Holding.

По данным пресс-службы, владелец судна - ООО "В. Ф. Танкер", компания находится под управлением T. A. Management UCL Holding.

"Судно находится на рейде Волгограда в ожидании результатов расследования. Повреждений нет. Команда судна предприняла все возможные меры для избежания столкновения, а также по спасению утопающих", - уточнил собеседник.

Представители компании находятся в постоянном контакте со штабом по расследованию причин происшествия и предоставляют всю необходимую информацию, добавили в пресс-службе.

Катамаран столкнулся с баржей в 250 метрах от берега. По последним данным, в результате погибли 11 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц"). Продолжаются поиски женщины, в поисково-спасательной операции задействованы около 1,4 тыс. человек - спасатели, сотрудники полиции, Росгвардии, представители власти.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Волгоградская область Столкновение баржи и катамарана на Волге
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам саммита
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
4
Баржа после столкновения с катамараном на Волге повреждений не получила
5
Лавров и Климкин встали на максимальном удалении при совместном фотографировании
6
Путин считает, что Мутко невозможно в нынешних условиях отправить на пенсию
7
МИД Украины призвал Deutsche Welle исправить в статье слова о гражданской войне в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости