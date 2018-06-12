Баржа после столкновения с катамараном на Волге повреждений не получила

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июня. /ТАСС/. Баржа "Капитан Вечеркин" после столкновения с катамараном на Волге в Волгоградской области не получила повреждений, сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании T. A. Management UCL Holding.

По данным пресс-службы, владелец судна - ООО "В. Ф. Танкер", компания находится под управлением T. A. Management UCL Holding.

"Судно находится на рейде Волгограда в ожидании результатов расследования. Повреждений нет. Команда судна предприняла все возможные меры для избежания столкновения, а также по спасению утопающих", - уточнил собеседник.

Представители компании находятся в постоянном контакте со штабом по расследованию причин происшествия и предоставляют всю необходимую информацию, добавили в пресс-службе.

Катамаран столкнулся с баржей в 250 метрах от берега. По последним данным, в результате погибли 11 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц"). Продолжаются поиски женщины, в поисково-спасательной операции задействованы около 1,4 тыс. человек - спасатели, сотрудники полиции, Росгвардии, представители власти.