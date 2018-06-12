В Волгограде завершилась поисковая операция на месте столкновения баржи и катамарана

ВОЛГОГРАД, 12 июня. /ТАСС/. Поисковая-спасательная операция в Волгограде на месте ЧП после столкновения на Волге катамарана и баржи завершена. Тело одиннадцатой, последней, погибшей обнаружено и поднято на берег, сообщили во вторник ТАСС в ГУ МЧС по Волгоградской области.

"Тело утонувшей в результате ЧП с катамараном женщины обнаружено и поднято. Это последняя, одиннадцатая, жертва. Поисково-спасательная операция завершена", - сказал представитель МЧС.

Источник ТАСС в экстренных службах региона рассказал, что одиннадцатая погибшая была несовершеннолетней. "Одиннадцатого вытащили, девочка, 17-летняя, 2001 года", - сказал собеседник.

Потерпевший крушение после столкновения с баржей катамаран подняли на берег с помощью автокрана, сообщил ТАСС начальник пресс-службы областного управления МЧС Дмитрий Уланов.

"Поврежденный полузатонувший катамаран, который находился в воде в перевернутом положении, с помощью автокрана поднят на берег. На борту судна и была обнаружена последняя, одиннадцатая жертва ЧП", - сказал Уланов.

В свою очередь катамаран двигался перпендикулярно судовому ходу и без навигационных огней, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Cухогруз вдоль реки плыл по судовому ходу, а катамаран - перпендикулярно судовому ходу, то есть от одного берега к другому пересекал. Двигался [катамаран] без ходовых огней, и не был замечен", - сказал собеседник.

Катамаран столкнулся с баржей в 250 м от берега. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц"). В поисково-спасательной операции были задействованы около 1,4 тыс. человек - спасатели, сотрудники полиции, Росгвардии, представители власти.