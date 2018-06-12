Полиция в Хельсинки открыла стрельбу из-за вооруженного человека

ХЕЛЬСИНКИ, 12 июня. /ТАСС/. Полицейские открыли во вторник утром стрельбу в районе Хельсинки Рускеасуо из-за находившегося на улице вооруженного человека, он пострадал и находится в больнице. Об этом сообщило столичное управление полиции.

"Полиция была вынуждена применить оружие в Рускеасуо, это произошло после 05:00 утра по местному времени (совпадает с московским). Все началось с того, что полицейские были вызваны на место после сообщения о находившемся там человеке с оружием", - указали в управлении.

Там добавили, что полиции удалось вступить с этим человеком в диалог, однако затем ситуация обострилась, в результате стражи порядка "вынуждены были применить оружие". О причинах такого развития событий не сообщается.

"Человек, у которого было оружие, пострадал в результате стрельбы и сейчас находится в больнице", - добавили в полиции.

Дело в настоящее время передано в генпрокуратуру. Кроме того, расследование проводит полицейское управление региона Итя-Уусимаа.