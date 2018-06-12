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Капитан столкнувшегося с баржей катамарана на Волге был пьян

Происшествия
12 июня, 14:11 дата обновления: 12 июня, 14:35 UTC+3

Судмедэксперты обнаружили спирт в крови погибшего Дмитрия Хахалева в концентрации 2,17 промилле

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Материал из 1 страницы
© Пресс-служба МЧС РФ по Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 12 июня. /ТАСС/. Капитан катамарана, столкнувшегося на Волге с баржей, был пьян. Об этом сообщил ТАСС начальник ГБУЗ "Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" Вячеслав Барканов.

"На данную минуту в Волгоградские областные бюро судмедэкспертизы поступило 11 тел. Исследовали восемь тел, уже сделали одно судебное химическое исследование. У капитана судна обнаружен алкоголь в крови в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения - с 2,5 начинается сильная степень алкогольного опьянения",- сказал Барканов.

Накануне в 250 м от берега близ грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение прогулочного катамарана и баржи. В результате ЧП погибли 11 человек. Спасены пятеро пассажиров, трое из них были госпитализированы. По данным источника ТАСС в экстренных службах, катамаран шел без разрешительных документов.

Источник во властных структурах Волгоградской области рассказал ТАСС, что в момент происшествия катамараном управлял собственник - бывший глава Калачевского района региона Дмитрий Хахалев. По данным источника в администрации региона, он погиб в результате аварии. Согласно данным системы ГАС "Выборы", Хахалев был избран главой района в октябре 2005 года. Следующие выборы, досрочные, проводились в 2009 году - после того, как Хахалев стал фигурантом уголовного дела и лишился своего поста. Ранее Хахалев также являлся депутатом думы Волгограда.

В 2009 году Хахалев был приговорен к четырем годам лишения свободы по пяти статьям Уголовного кодекса ("Насильственные действия сексуального характера", "Хулиганство, совершенное с применением оружия", "Оскорбление представителя власти", "Причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений" и "Нанесение побоев из хулиганских побуждений"). По данным суда, в мае 2008 года пьяный чиновник на базе отдыха на берегу Дона совершил действие сексуального характера в отношении одной из отдыхающих и избил ее, а затем открыл стрельбу из карабина "Сайга". Хахалев выстрелил не меньше 20 раз, однако никто из отдыхающих не пострадал, кроме мужчины, который отобрал у чиновника оружие, - он получил несколько ударов прикладом. Суд также признал доказанными два эпизода оскорбления Хахалевым сотрудников милиции.

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Волгоградская область Столкновение баржи и катамарана на Волге
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