Источник: двое полицейских погибли при ЧП с катамараном на Волге

ВОЛГОГРАД, 12 июня. /ТАСС/. Личности всех одиннадцати погибших в результате столкновения на Волге катамарана с баржей опознаны, в их числе двое сотрудников полиции с супругами, а также 17-летняя дочь одного из них. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник во властных структурах региона.

"Личности всех одиннадцати погибших уже опознаны. Среди них сотрудник волгоградской полиции, его жена и 17-летняя дочь, также среди погибших еще местный полицейский и его жена. Третий сотрудник полиции, который был на катамаране, выжил, а его жена погибла", - сказал собеседник агентства.

Накануне в 250 м от берега близ грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение прогулочного катамарана и баржи. В результате ЧП погибли 11 человек. Спасены пятеро пассажиров, трое из них были госпитализированы. По данным источника ТАСС в экстренных службах, катамаран шел без разрешительных документов.