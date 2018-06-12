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Источник: двое полицейских погибли при ЧП с катамараном на Волге

Происшествия
12 июня, 14:20 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 12, июня. /ТАСС

В катастрофе погибли сотрудники правоохранительных органов вместе с супругами, а также дочь одного из них

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ВОЛГОГРАД, 12 июня. /ТАСС/. Личности всех одиннадцати погибших в результате столкновения на Волге катамарана с баржей опознаны, в их числе двое сотрудников полиции с супругами, а также 17-летняя дочь одного из них. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник во властных структурах региона.

"Личности всех одиннадцати погибших уже опознаны. Среди них сотрудник волгоградской полиции, его жена и 17-летняя дочь, также среди погибших еще местный полицейский и его жена. Третий сотрудник полиции, который был на катамаране, выжил, а его жена погибла", - сказал собеседник агентства.

Накануне в 250 м от берега близ грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение прогулочного катамарана и баржи. В результате ЧП погибли 11 человек. Спасены пятеро пассажиров, трое из них были госпитализированы. По данным источника ТАСС в экстренных службах, катамаран шел без разрешительных документов.

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Волгоградская область Столкновение баржи и катамарана на Волге
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