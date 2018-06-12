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Волгоградские власти подтвердили, что катамараном управлял экс-глава Калачевского района

Происшествия
12 июня, 15:42 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 12, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что капитан столкнувшегося с баржей катамарана был пьян

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ВОЛГОГРАД, 12 июня. /ТАСС/. Власти Волгоградской области подтвердили информацию о том, что катамараном, который столкнулся с баржей на Волге, владел и управлял во время происшествия бывший глава Калачевского района Дмитрий Хахалев.

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"Капитаном катамарана как и его собственником был экс-глава района Дмитрий Хахалев", - сообщили ТАСС в областной администрации.

Ранее источник во властных структурах Волгоградской области рассказал ТАСС, что в момент происшествия катамараном управлял собственник - бывший глава Калачевского района региона Дмитрий Хахалев.

Как сообщил ранее ТАСС начальник ГБУЗ "Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" Вячеслав Барканов, капитан катамарана, столкнувшегося на Волге с баржей, был пьян.

Накануне в 250 метрах от берега у грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение прогулочного катамарана и баржи. В результате ЧП погибли 11 человек. Спасены пятеро пассажиров, трое из них были госпитализированы. По данным источника ТАСС в экстренных службах, катамаран шел без разрешительных документов.

Дело Хахалева

По данным источника в администрации региона, Дмитрий Хахалев погиб в результате аварии. Согласно данным системы ГАС "Выборы", Хахалев был избран главой района в октябре 2005 года, следующие выборы, досрочные, проводились в 2009 году - после того, как Хахалев стал фигурантом уголовного дела и лишился своего поста. Ранее Хахалев также являлся депутатом думы Волгограда.

В 2009 году Хахалев был приговорен к четырем годам лишения свободы по пяти статьям Уголовного кодекса ("Насильственные действия сексуального характера", "Хулиганство, совершенное с применением оружия", "Оскорбление представителя власти", "Причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений" и "Нанесение побоев из хулиганских побуждений").

По данным суда, в мае 2008 года пьяный чиновник на базе отдыха на берегу Дона совершил действие сексуального характера в отношении одной из отдыхающих и избил ее, а затем открыл стрельбу из карабина "Сайга". Хахалев выстрелил не меньше 20 раз, однако никто из отдыхающих не пострадал, кроме мужчины, который отобрал у чиновника оружие, - он получил несколько ударов прикладом. Суд также признал доказанными два эпизода оскорбления Хахалевым сотрудников милиции.

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Волгоградская область Столкновение баржи и катамарана на Волге
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