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В Париже неизвестные захватили заложников

Происшествия
12 июня, 18:21 дата обновления: 12 июня, 18:51 UTC+3

Префектура полиции сообщила о начале спецоперации

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Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Захват заложников совершен неизвестными во вторник во французской столице. Об этом сообщила префектура полиции.

По ее данным, начата спецоперация. В городе слышны звуки сирен полицейских машин.

Как сообщил телеканал BFM, захвативший нескольких человек мужчина требует встречи с послом Ирана во Франции.

Сообщается, что речь не идет о теракте. Улица Петит экюри в 10-м округе Парижа перекрыта, ведется полицейская операция. Кроме спецподразделений полиции туда прибыли и пожарные.

Точное число заложников неизвестно. Сам мужчина, с которым полиции удалось установить связь, утверждает, что захватил трех человек. По данным телеканала СNEWS, один из них тяжело ранен в голову.

Операцию проводит спецбригада по борьбе с организованной преступностью, а не спецподразделение по борьбе с терроризмом.

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