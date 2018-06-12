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Впавший в кому в Анталье российский подросток пришел в себя

Происшествия
12 июня, 18:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

По словам матери пострадавшего, врачи отключили ребенка от аппарата ИВЛ и перевели в обычную палату

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Подросток из Челябинска, который впал в кому на курорте в Анталье, пришел в себя. Сейчас он отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщила во вторник мать пострадавшего Евгения Лешина на своей странице в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что 16-летний юноша поехал отдыхать в Турцию вместе со своими бабушкой и дедушкой. В первый день отдыха он познакомился со своими сверстниками, вечером после ужина отпросился у бабушки и пошел гулять. После этого его обнаружили в бассейне без дыхания и сознания.

"Артем пришел в себя, отключен от аппарата ИВЛ, переведен из реанимации в обычную палату, сейчас ему проводят необходимую терапию, ставят капельницы. Артем находится в стрессовом состоянии, речь несколько сбивчива, еще есть отечность мозга, легкие адаптируются к нагрузке. Признаков гематомы от удара по голове не обнаружено. О происшедшем совершенно не помнит", - отметила Лешина.

Она добавила, что встречалась с представителем страховой компании, которая подтвердила, что страховка пока покрывает все расходы. "Разрешения на вылет по медицинским показаниям на настоящий момент отсутствуют", - уточнила Лешина. Подросток был застрахован в одной из компаний на $30-40 тыс., компания признала данный случай страховым.

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