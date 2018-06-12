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СК задержал владельца лодочной станции, позволившего выйти катамарану в акваторию Волги

Происшествия
12 июня, 23:11 дата обновления: 12 июня, 23:23 UTC+3

Следователи также проводят обыски в доме капитана маломерного судна

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© Андрей Махонин/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 12 июня. /ТАСС/. Сотрудники Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России задержали владельца лодочной станции, который не предотвратил выход в акваторию Волги столкнувшегося с баржей катамарана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

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"В настоящее время следователями задержан владелец лодочной станции, где стоял и выходил катамаран. По версии следствия, 47-летний генеральный директор ООО "Пристань" не предпринял никаких действий по предотвращению выхода данного маломерного судна в акваторию реки Волги. Кроме того, следователями проводится обыск в жилище судоводителя маломерного судна и иные следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего", - отметили в пресс-службе.

Поздно вечером 11 июня в 250 метрах от берега близ грузового порта Ворошиловского района Волгограда столкнулись прогулочный катамаран и баржа. В результате ЧП погибли 11 человек. Спасены пятеро пассажиров катамарана, трое из них госпитализированы.

Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц)". По данным СК, катамаран не был зарегистрирован и не состоял на учете с 2017 года.

В день трагедии на нем находилось 16 человек при разрешенной вместимости 12. По предварительным данным, столкновение произошло по вине владельца катамарана, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, полностью игнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы, доносившиеся с баржи.

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Волгоградская область Столкновение баржи и катамарана на Волге
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