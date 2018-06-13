Ущерб от взрыва газа в хабаровском поселке оценили в 20 млн рублей

ХАБАРОВСК, 13 июня. /ТАСС/. Специалисты подсчитали ущерб от взрыва газа в жилом доме в поселке Октябрьский Ванинского района Хабаровского края, сумма составляет порядка 20 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в администрации района.

Ночью 9 июня в квартире на втором этаже пятиэтажного дома в поселке Октябрьский произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП погиб хозяин квартиры, еще один человек, по уточненным данным, получил травмы. Предварительная сумма ущерба оценивалась в 5,1 млн рублей.

"В целом ущерб по этой ситуации оценен в сумму около 20 млн рублей. Около 16,5 млн рублей из этой суммы пойдут на аварийно-восстановительные работы, средства запрашиваются у краевой администрации", - сказал представитель администрации.

Он уточнил, что еще около 1 млн рублей выделит администрация района на срочный ремонт. Порядка 700 тыс. рублей выплатят людям на восстановление поврежденных квартир, также планируются выплаты пострадавшему и семье погибшего, в случае соответствующих обращений.

Как сообщили ТАСС в администрации Октябрьского, в пункте временного размещения в настоящий момент находятся два человека, еще около 20 семей разместились у родственников. В свои квартиры в пострадавшей пятиэтажке они смогут вернуться после восстановления лестничного марша. Сам подъезд уже готов к подключению всех коммуникаций. Пострадавший по-прежнему находится в больнице, похороны погибшего еще не проводились. На месте ведутся следственные действия.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по региону сообщила, что, по предварительным данным, несущие конструкции здания из-за взрыва не были повреждены. Есть повреждения лестничной клетки, остекления и дверей в квартирах, самые большие повреждения от пожара и хлопка получили три соседние квартиры второго этажа жилого дома, где разрушены межкомнатные перегородки. Жильцы квартир второго подъезда уже вернулись в свои квартиры.