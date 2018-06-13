Площадь лесных пожаров в регионах России за сутки увеличилась на 5 тыс. га

ХАБАРОВСК, 13 июня. /ТАСС/. Лесными пожарами в регионах России охвачено свыше 33,7 тыс. га. Площадь за сутки увеличилась более, чем на 5 тыс. га за счет возгораний в Амурской области и в Хабаровском крае, сообщает в среду пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.

"На 00:00 мск [07:00 хбр] 13 июня на территории РФ действовало 43 лесных пожара на площади 33 712 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе два пожара на землях лесного фонда на площади 17 240 га в Амурской области, три пожара на землях лесного фонда на площади 10 850 га в Хабаровском крае" - говорится в сообщении.

По данным на начало суток 12 июня, в регионах России горели почти 28,7 тыс. га леса, в Амурской области площадь пожаров составляла 14,7 тыс. га, в Хабаровском крае - 8,1 тыс. га. Увеличилась площадь пожаров и в Якутии, по данным на утро среды, горело около 4,6 тыс. га. Пожары действовали также в Забайкальском крае на площади более 700 га, в Республике Тыва - на 120 га, в Иркутской области - на примерно 70 га, в Хакасии - на 55 га, включая земли заповедников, на Алтае - на 40 га и в некоторых других регионах.

На тушении пожаров работают свыше 1,5 тыс. человек, задействованы 205 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении - 72 воздушных судна. За минувшие сутки в регионах России потушили 37 лесных пожаров на площади более 1,1 тыс. га.