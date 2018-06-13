Режим ЧС действует в двух районах Якутии, где горят леса

ТАСС, 13 июня. Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров действует в двух районах Якутии, особый противопожарный режим - на территории еще 13 муниципалитетов республики. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Режим чрезвычайной ситуации действует на территории Усть-Майского и Таттинского районов. Особый противопожарный режим установлен на территории 13 муниципальных образований", - говорится в сообщении ведомства.

В числе муниципалитетов, в которых установлен особый противопожарный режим, входит и столица республики - Якутск. Посещение гражданами лесов категорически запрещено.

По данным ФГУП "Авиалесоохрана" на среду, в Якутии действуют семь лесных пожаров общей площадью свыше 4,5 тыс. га.