Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Режим ЧС действует в двух районах Якутии, где горят леса

Происшествия
13 июня, 6:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

На территории 13 муниципалитетов республики установлен особый противопожарный режим

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 13 июня. Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров действует в двух районах Якутии, особый противопожарный режим - на территории еще 13 муниципалитетов республики. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Смотрите также

Площадь лесных пожаров в регионах России за сутки увеличилась на 5 тыс. га

В пяти муниципалитетах Якутии из-за роста числа пожаров ввели особый противопожарный режим

В Якутии возбудили два уголовных дела из-за лесных пожаров

"Режим чрезвычайной ситуации действует на территории Усть-Майского и Таттинского районов. Особый противопожарный режим установлен на территории 13 муниципальных образований", - говорится в сообщении ведомства.

В числе муниципалитетов, в которых установлен особый противопожарный режим, входит и столица республики - Якутск. Посещение гражданами лесов категорически запрещено.

По данным ФГУП "Авиалесоохрана" на среду, в Якутии действуют семь лесных пожаров общей площадью свыше 4,5 тыс. га.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Якутия Лесные пожары в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров отнесся с юмором к песне Слепакова о футболе
2
Эрдоган заявил, что первые поставки газа в Европу по TANAP намечены на июнь 2019 года
3
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
4
Скопье и Афины достигли соглашения о новом названии Македонии
5
Трамп сообщил, что удар США по Сирии в 2017 году был предостережением Китаю
6
СК задержал владельца лодочной станции, позволившего выйти катамарану в акваторию Волги
7
В СК подтвердили опознание всех жертв столкновения катамарана и баржи на Волге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости