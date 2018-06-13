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На юго-востоке столицы потушили пожар на площади 450 кв. м

Происшествия
13 июня, 6:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

В результате возгорания никто не пострадал

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Пожар на складе мусора площадью 450 кв. м, расположенный на юго-востоке Москвы, потушен. Об этом говорится в среду в сообщении МЧС.

Отмечается, что возгорание произошло по адресу: Сормовский проезд дом 16 строение 1.

"Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу и приступили к тушению пожара в неэксплуатируемом одноэтажном кирпичном складском здании, где на общей площади 450 квадратных метров происходило возгорание мусора, - говорится в сообщении МЧС. - Принятыми мерами в 02 часа 44 минуты пожар ликвидирован".

В МЧС добавили, что пострадавших при пожаре не обнаружено.

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