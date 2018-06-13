Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сообщение о минировании четырех станций метро в Киеве не подтвердилось

Происшествия
13 июня, 7:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Станции "Крещатик", "Оболонь", "Выдубичи" и "Олимпийская" были закрыты для пассажиров

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/ROBERT GHEMENT

ТАСС, 13 июня. Правоохранительные органы не обнаружили взрывоопасных веществ или предметов в киевском метрополитене. Об этом сообщается в среду на странице пресс-службы подземки в Facebook.

"По вчерашнему сообщению станции проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено. Метро работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба метро информировала, что в правоохранительные органы столицы поступил анонимный звонок о минировании в метрополитене. Станции "Крещатик", "Оболонь", "Выдубичи" и "Олимпийская" были закрыты для пассажиров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскачество представило результаты исследования российского рынка пива
2
Эрдоган заявил, что первые поставки газа в Европу по TANAP намечены на июнь 2019 года
3
Кадыров отнесся с юмором к песне Слепакова о футболе
4
СК задержал владельца лодочной станции, позволившего выйти катамарану в акваторию Волги
5
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
6
Трамп раскритиковал Роберта де Ниро, нецензурно выразившегося в его адрес
7
Минюст США предъявил обвинения пяти россиянам за поставки авиатоплива в Сирию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости