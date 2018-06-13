Сообщение о минировании четырех станций метро в Киеве не подтвердилось

ТАСС, 13 июня. Правоохранительные органы не обнаружили взрывоопасных веществ или предметов в киевском метрополитене. Об этом сообщается в среду на странице пресс-службы подземки в Facebook.

"По вчерашнему сообщению станции проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено. Метро работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба метро информировала, что в правоохранительные органы столицы поступил анонимный звонок о минировании в метрополитене. Станции "Крещатик", "Оболонь", "Выдубичи" и "Олимпийская" были закрыты для пассажиров.