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На Дону с мели сняли теплоход под флагом Белиза

Происшествия
13 июня, 8:18 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 13, июня. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июня. /ТАСС/. Теплоход Reliance под флагом государства Белиз сняли с мели на реке Дон в районе Азовского порта, сообщили ТАСС в среду в морском спасательно-координационном центре.

"Имеется информация: в 20:30 вчера он самостоятельно снялся [с мели], уже в Ростове [находится]", - сказал собеседник агентства.

Теплоход Reliance во вторник сел на мель в районе Азовского порта в результате поломки рулевого управления. Пострадавших и разлива нефти не было, судоходству теплоход не мешал. По данным Южной транспортной прокуратуры, которая начала проверку, судно было без груза.

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