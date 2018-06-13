На Дону с мели сняли теплоход под флагом Белиза

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июня. /ТАСС/. Теплоход Reliance под флагом государства Белиз сняли с мели на реке Дон в районе Азовского порта, сообщили ТАСС в среду в морском спасательно-координационном центре.

"Имеется информация: в 20:30 вчера он самостоятельно снялся [с мели], уже в Ростове [находится]", - сказал собеседник агентства.

Теплоход Reliance во вторник сел на мель в районе Азовского порта в результате поломки рулевого управления. Пострадавших и разлива нефти не было, судоходству теплоход не мешал. По данным Южной транспортной прокуратуры, которая начала проверку, судно было без груза.