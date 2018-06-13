В Подмосковье ребенка насмерть придавило футбольными воротами

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Футбольные ворота насмерть придавили четырехлетнего ребенка в Раменском районе Подмосковья, возбуждено уголовное дело, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"В селе Никитское сельского поселения Ульянинское на футбольном стадионе незафиксированные футбольные ворота упали на четырехлетнего мальчика, причинив ему травмы головы. От полученных телесных повреждений малолетний ребенок скончался", - сказала она, добавив, что инцидент произошел еще 11 июня.

По словам Врадий, причиной произошедшего стало недобросовестное исполнение своих должностных обязанностей сотрудниками администрации сельского поселения Ульянинское. Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей смерть ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Следователи осмотрели место происшествия, допросили в качестве свидетелей главу сельского поселения Ульянинское и его заместителя. В рамках расследования назначена судмедэкспертиза, в администрации поселения истребована техническая документация на футбольное поле, устанавливаются дополнительные очевидцы и свидетели, которые могут обладать значимой информацией по уголовному делу.