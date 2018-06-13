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В доме главы Серпуховского района Подмосковья проходит обыск

Происшествия
13 июня, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

В пресс-службе главы муниципалитета рассказали, что, возможно, сотрудники одного из силовых ведомств ищут документы о выделении участка земли в районе

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© Татьяна Силина/ТАСС, архив

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Силовики проводят обыск в доме главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

"В 6 утра в дом главы Серпуховского района ворвались 40 человек в масках. <…> Оцепление держат до сих пор, внутри проходит обыск, адвоката не пустили", - заявили в пресс-службе.

По данным собеседника агентства, сотрудники одного из силовых ведомств, возможно, ищут документы о выделении участка земли в районе. "Они не представляются, у них нет опознавательных знаков. Даже адвокату они не представились", - добавил представитель главы.

Ведущие к дому улицы перекрыты, журналистов к месту не подпускают, рассказали в пресс-службе. ТАСС не удалось дозвониться до Шестуна: его мобильный недоступен.

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