В доме главы Серпуховского района Подмосковья проходит обыск

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Силовики проводят обыск в доме главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

"В 6 утра в дом главы Серпуховского района ворвались 40 человек в масках. <…> Оцепление держат до сих пор, внутри проходит обыск, адвоката не пустили", - заявили в пресс-службе.

По данным собеседника агентства, сотрудники одного из силовых ведомств, возможно, ищут документы о выделении участка земли в районе. "Они не представляются, у них нет опознавательных знаков. Даже адвокату они не представились", - добавил представитель главы.

Ведущие к дому улицы перекрыты, журналистов к месту не подпускают, рассказали в пресс-службе. ТАСС не удалось дозвониться до Шестуна: его мобильный недоступен.