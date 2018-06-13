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Природный пожар в Ленинском районе Крыма охватил 24,2 га

Происшествия
13 июня, 11:33 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 13, июня. /ТАСС

Угрозы распространения огня на лесной массив и близлежащие населенные пункты нет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Природный пожар произошел в Ленинском районе Республики Крым, специалисты локализовали возгорание на площади 24,2 га, сообщает в среду пресс-служба республиканского главка МЧС.

"В 5:40 в службу спасения поступило сообщение о том, что на территории Ленинского лесничества ГАУ РК "Старокрымское лесоохотничье хозяйство" в шестом квартале произошло загорание лесной подстилки. Пожар удалось локализовать на общей площади в 24,2 га", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что угрозы распространения огня на лесной массив и близлежащие населенные пункты нет.

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