Природный пожар в Ленинском районе Крыма охватил 24,2 га

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Природный пожар произошел в Ленинском районе Республики Крым, специалисты локализовали возгорание на площади 24,2 га, сообщает в среду пресс-служба республиканского главка МЧС.

"В 5:40 в службу спасения поступило сообщение о том, что на территории Ленинского лесничества ГАУ РК "Старокрымское лесоохотничье хозяйство" в шестом квартале произошло загорание лесной подстилки. Пожар удалось локализовать на общей площади в 24,2 га", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что угрозы распространения огня на лесной массив и близлежащие населенные пункты нет.