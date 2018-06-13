Глава Серпуховского района Подмосковья подозревается в должностных преступлениях

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун подозревается в должностных преступлениях. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Сейчас с ним проводятся следственные действия, по итогам которых будет приниматься решение о задержании его по ст. 91 УПК (как подозреваемого в преступлении)", - сказал источник. Он уточнил, что следственные действия и обыски у него дома проводят сотрудники ФСБ, сейчас изымаются документы, интересующие правоохранительные органы.

Ранее в пресс-службе главы муниципалитета сообщили ТАСС, что в шесть утра в дом главы Серпуховского района ворвались 40 человек в масках. "Никто из дома не выходил, он [Шестун] по-прежнему находится со всей семьей дома. Я видела, что некоторые СМИ сообщали о задержании, но задержания не было", - уточнили в пресс-службе.

Ведущие к дому улицы перекрыты, журналистов к месту не подпускают, рассказали в пресс-службе.

ТАСС не удалось дозвониться до Шестуна, его мобильный недоступен.