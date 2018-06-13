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Источник: в Дагестане ищут преступников, обстрелявших машину чиновника

Происшествия
13 июня, 12:07 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 13, июня. /ТАСС

Собеседник агентства добавил, что сам государственный служащий не пострадал

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МАХАЧКАЛА, 13 июня. /ТАСС/. Силовики в Дагестане ищут преступников, обстрелявших автомобиль муниципального чиновника, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"В ночь на среду неизвестные в поселке Хазар Дербентского района обстреляли автомобиль Lada Priora и. о. начальника имущественных и земельных отношении администрации Дербентского района Эльмана Мирзоева", - сказал собеседник агентства, добавив, что чиновник не пострадал.

"Нападавших ищут. Рассматриваются несколько версий произошедшего: от профессиональной деятельности (пострадавшего) до бытового конфликта", - добавил источник.

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