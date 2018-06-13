Источник: в Дагестане ищут преступников, обстрелявших машину чиновника

МАХАЧКАЛА, 13 июня. /ТАСС/. Силовики в Дагестане ищут преступников, обстрелявших автомобиль муниципального чиновника, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"В ночь на среду неизвестные в поселке Хазар Дербентского района обстреляли автомобиль Lada Priora и. о. начальника имущественных и земельных отношении администрации Дербентского района Эльмана Мирзоева", - сказал собеседник агентства, добавив, что чиновник не пострадал.

"Нападавших ищут. Рассматриваются несколько версий произошедшего: от профессиональной деятельности (пострадавшего) до бытового конфликта", - добавил источник.