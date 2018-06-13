Эксперты назвали сумму ущерба, причиненного картине Репина в Третьяковской галерее

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Эксперты установили, что сумма ущерба, причиненного картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее, составляет не менее 30 млн рублей. Об этом сообщил прокурор в ходе заседания в Мосгорсуде.

"Сумма ущерба, по оценке экспертов, составила не менее 30 млн рублей, а оценочная стоимость всей картины составляет около 720 млн рублей", - сказала прокурор.

Вечером 25 мая в полицию поступило сообщение о повреждении картины Репина. Полицейские задержали злоумышленника - Игоря Подпорина. Металлическим столбиком ограждения он разбил стекло картины и повредил полотно. Против него возбуждено уголовное дело, статья обвинения переквалифицирована с ч. 1 ст. 243 УК РФ на ч. 2 той же статьи ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов"), которая предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. В предыдущей квалификации обвинения Подпорину грозило максимум три года колонии.

Подпорин был арестован Замоскворецким судом столицы до 26 июля. Как стало известно в ходе заседания, вину в содеянном он признал.

По данным источника в правоохранительных органах, Подпорин повредил картину из-за "недостоверности изображенных на полотне исторических фактов".