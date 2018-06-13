Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперты назвали сумму ущерба, причиненного картине Репина в Третьяковской галерее

Происшествия
13 июня, 12:52 дата обновления: 13 июня, 13:02 UTC+3

Оценочная стоимость ущерба составляет не менее 30 млн рублей, отметил прокурор в ходе заседания в Мосгорсуде

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Эксперты установили, что сумма ущерба, причиненного картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее, составляет не менее 30 млн рублей. Об этом сообщил прокурор в ходе заседания в Мосгорсуде.

"Сумма ущерба, по оценке экспертов, составила не менее 30 млн рублей, а оценочная стоимость всей картины составляет около 720 млн рублей", - сказала прокурор.

Смотрите также

Директор Третьяковки назвала "страшным и пугающим" нападение на картину Репина

В Третьяковской галерее заявили, что поврежденная картина Репина не была застрахована

Швыдкой не считает ЧП в Третьяковке халатностью руководства галереи

Вечером 25 мая в полицию поступило сообщение о повреждении картины Репина. Полицейские задержали злоумышленника - Игоря Подпорина. Металлическим столбиком ограждения он разбил стекло картины и повредил полотно. Против него возбуждено уголовное дело, статья обвинения переквалифицирована с ч. 1 ст. 243 УК РФ на ч. 2 той же статьи ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов"), которая предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. В предыдущей квалификации обвинения Подпорину грозило максимум три года колонии.

Подпорин был арестован Замоскворецким судом столицы до 26 июля. Как стало известно в ходе заседания, вину в содеянном он признал.

По данным источника в правоохранительных органах, Подпорин повредил картину из-за "недостоверности изображенных на полотне исторических фактов".

 

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Повреждение картины Репина в Третьяковке
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пресс-секретарь Говорухина опровергла информацию о его смерти
2
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
3
Российские учителя поддерживают уволенную омскую учительницу фотографиями в купальниках
4
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
5
Песков: слова Путина о последствиях провокаций Киева во время ЧМ не требуют пояснений
6
Чемпионат мира по футболу 2026 года примут США, Канада и Мексика
7
Кадыров отнесся с юмором к песне Слепакова о футболе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости