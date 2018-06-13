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Источник: капитан столкнувшегося с баржей катамарана при выходе на Волгу был трезв

Происшествия
13 июня, 13:08 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 13, июня. /ТАСС

Представитель лодочной станции также добавил, что выход на реку осуществлялся в светлое время суток

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ВОЛГОГРАД, 13 июня. /ТАСС/. Капитан катамарана, столкнувшегося с баржей на Волге в Волгограде, на момент выхода судна из лодочной станции был трезв. Об этом сообщил ТАСС в среду Евгений Беляков, представитель ООО "Пристань", владельца которого задержали по данному делу.

Ранее сотрудники Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России задержали владельца лодочной станции ООО "Пристань", который не предотвратил выход в акваторию Волги катамарана, который впоследствии столкнулся с баржей.

"Мы еще раз подчеркиваем, что этот катамаран … вышел в светлое время суток, все находившиеся на его борту были трезвы", - сказал Беляков.

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Волгоградская область Столкновение баржи и катамарана на Волге
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