В центре Москвы грабители вынесли из квартиры деньги и украшения на 9 млн рублей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Неизвестные в минувшие выходные ограбили квартиру в центре Москвы, похитив деньги и украшения на общую сумму 9 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестные, взломав входную дверь, совершили кражу из ее четырехкомнатной квартиры", - сказал собеседник агентства.

По словам хозяйки жилища, из квартиры были похищены 4 млн рублей и ювелирные изделия на сумму более 5 млн рублей. Полиция ведет розыск грабителей.