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В центре Москвы грабители вынесли из квартиры деньги и украшения на 9 млн рублей

Происшествия
13 июня, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают грабителей

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Неизвестные в минувшие выходные ограбили квартиру в центре Москвы, похитив деньги и украшения на общую сумму 9 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестные, взломав входную дверь, совершили кражу из ее четырехкомнатной квартиры", - сказал собеседник агентства.

По словам хозяйки жилища, из квартиры были похищены 4 млн рублей и ювелирные изделия на сумму более 5 млн рублей. Полиция ведет розыск грабителей.

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