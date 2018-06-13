Более 600 сотрудников эвакуированы из офисного здания на юге Москвы из-за задымления

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Более 600 сотрудников эвакуированы из офисного здания на улице Подольских курсантов на юге Москвы из-за задымления. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"Из здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано более 600 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в подвале здания площадью 12 тыс. кв. метров наблюдалось плотное задымление. "Подвал разделен на помещения, они проверяются на наличие людей и поиск возможного источника дыма", - сказал собеседник агентства. Пока пожарные признаков возгорания не находят.

Ранее сообщалось, что из дома номер 1 по улице Подольских курсантов на юге Москвы была проведена эвакуация персонала из-за сработавшей в подвале автоматической системы пожаротушения.

Согласно открытым источникам данных, в здании по данному адресу расположены проектно-строительная компания АО "Атомэнергопроект" и ООО "Трансэнергомонтаж".