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Более 600 сотрудников эвакуированы из офисного здания на юге Москвы из-за задымления

Происшествия
13 июня, 13:52 дата обновления: 13 июня, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Задымление произошло в подвале здания на улице Подольских курсантов

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Более 600 сотрудников эвакуированы из офисного здания на улице Подольских курсантов на юге Москвы из-за задымления. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"Из здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано более 600 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в подвале здания площадью 12 тыс. кв. метров наблюдалось плотное задымление. "Подвал разделен на помещения, они проверяются на наличие людей и поиск возможного источника дыма", - сказал собеседник агентства. Пока пожарные признаков возгорания не находят.

Ранее сообщалось, что из дома номер 1 по улице Подольских курсантов на юге Москвы была проведена эвакуация персонала из-за сработавшей в подвале автоматической системы пожаротушения.

Согласно открытым источникам данных, в здании по данному адресу расположены проектно-строительная компания АО "Атомэнергопроект" и ООО "Трансэнергомонтаж".

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