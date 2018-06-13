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Адвоката не допускают на обыск в дом главы Серпуховского района

Происшествия
13 июня, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Обыск длится более шести часов

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов продолжают в течение шести часов проводить обыск в доме главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, не допуская в здание адвоката. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Павел Беспалов.

"Обыск в доме Шестуна начался в 7 утра, продолжается до сих пор, Шестун и его семья - жена и четверо детей - находятся в здании, с ними нет связи. Меня, его защитника, несмотря на предъявление документов, внутрь не пускают, я стою буквально под забором", - сказал адвокат.

Он сообщил также, что не видел официальных документов следствия. По имеющейся у него информации, в отношении Шестуна возбуждено дело по подозрению в мошенничестве с земельными участками. "Этим событиям 10-15 лет и Шестун не имеет к ним никакого отношения", - добавил адвокат.

Ранее источник сообщил ТАСС, что следственные действия и обыски дома у Шестуна проводят сотрудники ФСБ, изымаются документы, интересующие правоохранительные органы. Источник пояснил, что обыски проводятся в рамках дела, возбужденного по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

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