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Три здания Российской национальной библиотеки в Петербурге заработали после эвакуации

Происшествия
13 июня, 14:36 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, июня. /ТАСС

Ранее персонал и посетители были эвакуированы после анонимного сообщения об угрозе взрыва

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) в Петербурге возобновила работу после эвакуации и проверки помещений в среду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РНБ.

"После анонимного сообщения были эвакуированы люди из трех зданий библиотеки - на площади Островского [рядом с Невским проспектом], на набережной реки Фонтанки [недалеко от Аничкова моста] и на Московском проспекте. Сейчас вся библиотека работает в штатном режиме после проверки, ничего опасного обнаружено не было, сотрудники и посетители вернулись в здания", - сказали в пресс-службе.

В библиотеке также рассказали, что анонимное письмо об угрозе взрыва пришло на почту РНБ, но в сообщении не был указан точный адрес здания, поэтому эвакуировать пришлось людей из трех основных филиалов библиотеки.

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