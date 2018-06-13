Источник: житель Москвы заявил о хищении у него криптовалюты на 1,5 млн рублей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Житель Москвы заявил в полицию о краже с его счета криптовалюты на $25 тыс., сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.

"33-летний москвич обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестное лицо похитило его персональные данные и 47 монет криптовалюты на $25 тыс.", - сказал собеседник агентства.

Заявитель подозревает, что похищение совершено при помощи специальных программ посетителем одного из компьютерных клубов в центре Москвы. По курсу доллара к рублю это около 1 млн 570 тыс. рублей.