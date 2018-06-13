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Неизвестные под видом полицейских ограбили гражданина Китая в центре Москвы

Происшествия
13 июня, 15:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Сумма ущерба составила около 20 тыс. рублей

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Двое неизвестных похитили деньги у гражданина Китая в Москве под предлогом проверки документов, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах города.

"35-летний гражданин Китая обратился в столичную полицию с заявлением о том, что на Пятницкой улице к нему подошли двое мужчин, которые показали служебные удостоверения, представились сотрудниками полиции и попросили предъявить удостоверяющие личность документы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после проверки документов и кошелька неизвестные вернули иностранцу вещи, сели в такси и уехали. В результате мужчина обнаружил, что в его кошельке отсутствуют рубли, доллары и юани на общую сумму около 20 тыс. рублей.

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