Неизвестные под видом полицейских ограбили гражданина Китая в центре Москвы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Двое неизвестных похитили деньги у гражданина Китая в Москве под предлогом проверки документов, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах города.

"35-летний гражданин Китая обратился в столичную полицию с заявлением о том, что на Пятницкой улице к нему подошли двое мужчин, которые показали служебные удостоверения, представились сотрудниками полиции и попросили предъявить удостоверяющие личность документы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после проверки документов и кошелька неизвестные вернули иностранцу вещи, сели в такси и уехали. В результате мужчина обнаружил, что в его кошельке отсутствуют рубли, доллары и юани на общую сумму около 20 тыс. рублей.